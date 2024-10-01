Bingöl'e gitmesi beklenen Türkiye güzeli bakın nerede ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'e gitmesi beklenen Türkiye güzeli bakın nerede ortaya çıktı

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanmıştı. Bilgen, 15 gün olmasına rağmen daha görevine başlamadı. Bakın Türkiye Güzeli nerede ortaya çıktı.

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen gündemde en çok konuşulanlar arasında.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.

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TÜRKİYE GÜZELİ BAKIN NEREDE ORTAYA ÇIKTI

Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti.

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Bingöl'e zorunlu görev yerine gitmeyen Türkiye güzeli İdil Bilgen'in ABD'de olduğu öğrenildi. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin toplantısına katıldı.

Bilgen'in zorunlu görevine başlayabilmesi için 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermesi gerekiyor. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

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