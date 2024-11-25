Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaz gelinliğini giydi

Kaynak: İHA
Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaz gelinliğini giydi

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı sonrası Bingöl'ün Karlıova ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. Okulların da tatil olduğu ilçede 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin yaptığı kar yağışı sonrası Bingöl ve ilçelerine kar yağışı dün akşam başladı. Gece boyunca devam eden yağış sonrasında adını kardan alan Karlıova ilçesi beyaz gelinliğini giydi.

20 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Sabah beyaz bir örtüye uyanan vatandaşlar, ilk olarak iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerini temizledi. Okulların tatil edildiği ilçede 20 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Karlıova'nın kar ile buluştuğunu söyleyen Ahmet Kanat, "Türkiye genelinde olduğu gibi güzel ilçemiz Karlıova'da dünden beri yoğun kar yağışı var. Eskiden metrelerce yağıyordu. İklim değişikliğinden dolayı eskisi gibi yağmıyor. Bu memleketin tadı da kardır. 20 köy yolumuz da kapalıdır. İnşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

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