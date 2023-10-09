Bingöz otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan frengiye iyi gelen bingöz otunun faydaları dikkat çekti.

BİNGÖZ OTU NEDİR?

Çitsarmaşığıgiller familyasından; Anadolu'da ve Suriye'de yetişen, sarılarak tırmanan, sürünücü ve sütlü, çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi ince ve tüysüzdür. Çiçekleri beyaz ve sarımsı renktedir.

Meyvesi 4 tohumlu, 2 gözlü bir kapsüldür. Kökleri uzun ve kalındır. Kökü, nişasta, tanen, müsilaj ve "skammonin" taşır. Ev ilaçlarında kullanılmaması tavsiye edilir.

BİNGÖZ OTUNUN FAYDALARI

- Kalınbağırsağa tesir eden tahriş edici bir müshildir.

-Mideye iyi geliyor.

-Kabızlığını giderici olarak kullanılır.

-Frengide faydalıdır.

-Kökü, nişasta, tanen, müsilaj ve “skammonin” taşır.

-Ev ilaçlarında kullanılmaması tavsiye edilir.

-Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir.

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

Mizacı sıcak olan ihtiyarlar, çocuklar, kalbi zayıf ve hafakanı olanlar bunu kullanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde de kullanılmamalıdır.

Bir elma veya ayvanın içini oyup, bu otu doldurduktan sonra kapağını kapatıp, ağaç ile çivilenir, üstünü hamur ile sıvadıktan sonra ekmek pişecek kadar fırında bıraktıktan sonra kullanılır.

Mideye kuvvet verir, bağırsakların rahatsızlıklarını ve kabızlığını giderici olarak kullanılır. Sıcak şeylerle kullanmak iyidir. Pek sıcak olarak dökülmemelidir. Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir. Hamile kadınlar katiyyen içmemelidir.