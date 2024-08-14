Bini aşmak deyimi ne anlama geliyor?

Bini aşmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Sayıca çok fazla olmayı ifade eder. Bir şeyin miktarının bin sayısını geçecek kadar çoğalması, neredeyse hesaba katılamayacak bir seviyeye ulaşması anlamına gelir.

Bu deyim, genellikle bir olayın, durumun veya nesnenin sayısının kontrol edilemez derecede artışını vurgulamak için kullanılır. Bir şeyin sayı ya da miktar olarak bini aşması, o şeyin sayıca çok fazla olduğunu, çoğunlukla da beklenenin çok üzerinde bir yoğunluğa ulaştığını anlatır. Bu durum, özellikle büyük bir kalabalık, yoğun bir trafik ya da hızlı bir üretim gibi örneklerde karşımıza çıkar ve sayısal anlamda bir aşırılığı belirtir.

BİNİ AŞMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Senin bu yaptığın dedikodular artık bini aştı, ya susarsın ya da kovarım seni buradan."