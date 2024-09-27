Binlerce ağaçtan hasat ediliyor! Yiyenlere kalp krizi uğramıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Binlerce ağaçtan hasat ediliyor! Yiyenlere kalp krizi uğramıyor

Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı. Badem, protein, demir ve kalsiyum yönünden oldukça zengin. İçeriğinde yüksek oranda yağ da bulunan badem, aşırı tüketilmediği takdirde gayet sağlıklı. İşte bademin faydaları…

Elazığ genelinde yaklaşık 32 bin dekarlık alanda badem arazileri inşa edildi. Bu da ülkemiz için çok önemli. İlimize 400 milyon liraya yakın bir girdi anlamına geliyor.

Sağlık için oldukça faydalı olan bademin faydaları saymakla bitmiyor.

İçeriğinde bulunan yağlar kilo vermeyi kolaylaştırır. Kişiyi tok tutar, bu nedenle ara öğünlerde 10-15 adet badem tüketilebilir.

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Badem, beden ve zihnin yorgunluğunu giderirken, böbrek, mesane ve üreme yollarındaki iltihapları da yok eder. Aynı zamanda safra taşlarının oluşumunu engeller. İçeriğinde bulunan yağ asitleri ve enzimler kalp ve damar hastalıklardan korur. İyi ve kötü kolesterolün dengelenmesi için badem oldukça faydalı.

Dengesiz kolesterolün oluşturduğu hastalıkları oluşturan kolesterolün düzenlenmesi hastalıklara yakalanma olasılığını oldukça azaltır.

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Fosfor, kemik sağlığının korunmasında önemli bir etkiye sahip olan badem yaşlanmayla birlikte artan kemik ağrılarının önlenmesinde ve dişlerin dayanıklılığını da artırır.

E vitamini açısından zengin olan badem antioksidan içerdiğinden kalp sağlığını önemli ölçüde korur. Magnezyum, folik asit bulunması kalp hastalıklarından bünyeyi korur ve arterlerde leke oluşumuna engel olur.

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Diyet lifi açısından da zengin olan badem kolon kanserinin oluşmasını önler. Yemeklerden sonra tüketilen badem insülin ve glikozun artmasını engellemeye yardımcı olur.

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