Binlerce daire inşa eden 20 yıllık şirket iflas etti

Sedat Peker’in 2 yıl önce şirkete çöküldüğünü iddia ettiği Eval İnşaat iflas etti. Mahkemenin kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi. En son Esenyurt’ta bin 300 dairelik bir proje geliştiren şirketin sahibi Aydın Arvas ve avukatı kurşunlanmışı.

Binlerce daire inşa eden 20 yıllık şirket iflas etti

HalkTV'nin özel haberine göre, Bakırköy 3. Asliye Tic. Mahkemesi, geçen 13 Temmuz’da Eval İnşaat ve Ticaret Limited Şti için iflas kararı verdi. Mahkemenin verdiği iflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesi için dosya Bakırköy 1. İcra İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Birinci alacaklılar toplantısı ise 10 Ekim günü yapılacak.

BİNLERCE KONUT İNŞA ETTİ

20 yılı aşkın bir süreden beri konut ve işyeri inşa eden Eval İnşaat, bugüne değin binlerce daire inşa etti. Şirketin en büyük projesi ise 1300 daireden oluşan ‘Eval Park Projesi’ olmuştu.

Ancak, Esenyurt’ta bulunan proje şirket için sancılı bir sürecin de başlamasına neden oldu. Projenin tamamlanamaması sonrası devreye başka şirketler girdi. Bu süreçte Eval İnşaat’ın sahipleri ile başka yükleniciler arasında yaşanan gerilim, silahlı saldırıya dönüşmüştü.

Eval İnşaat’ın sahibi Aydın Arvas ile avukatı kurşunlanmıştı. Bu kişilerin kurşunlanmasının gerisinde yer alan isimlerden Adem Örenci ve Medet Anlı hapis cezası aldı.

ŞİRKETİN TEK HİSSESİ FATMA ÇİFTÇİ ADINA

Eval İnşaat’ın sahibine yönelik silahlı saldırıyı Sedat Peker de 2 yıl önce gündeme getirmişti. Peker, Esenyurt eski belediye başkanı Murat Alatepe’nin, Arvas’a saldırıda rolü olduğunu iddia etmişti.

Peker, Alatepe’nin, kendisine ait gayrimenkulleri eniştesinin üzerine kaydettiğini belirtmişti. Peker, Alapete’nin eniştesinin de Aydın Arvas’ın kurşunlanmasına karışan Adem Örenci ile ortak olduğunu gündeme getirmişti. Peker, Örenci’nin, Alatepe’nin işlerini yaptığını öne sürmüştü.

Bu arada, iflasına karar verilen Eval İnşaat’ın ortakları arasında Aydın Arvas’ın yanı sıra Erol Hançer ve İsmet Anaç da yer alıyordu. Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre şirketin tek hissesi Fatma Çiftçi adına görünüyor.

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