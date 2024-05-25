Binlerce ev toprak altında. Eşi benzeri görülmemiş felaket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Binlerce ev toprak altında. Eşi benzeri görülmemiş felaket

Papua Yeni Gine’de meydana gelen toprak kaymasında en az 300 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’nin Kaokalam köyünde toprak kayması meydana geldi. Basına yapılan açıklamalara göre binlerce ev toprak altında kaldı, en az 300 kişinin ise toprak altında olduğu öğrenildi.

En az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği ve bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedildi.

Yetkililer cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını belirtti. Ayrıca yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapandı. Bölgeye ve ilk yardıma ulaşım için ise yalnızca helikopterle sağlanıyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocuklaeın ailelerinden ayrılmak zprunda kaldığını ifade etti.

Aktoprak “Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililer heyelan felaketini "eşi benzeri görülmemiş" felaket olarak adlandırdı.

Olaya dair fotoğraflar ve videolar ise sosyal medyada yayıldı.

goafx6rxyaapkym.jpg

goav6t7wcaaf-rq.jpg

govpzonwcaaindk.jpg

hjllkj.jpg

jhljkl.jpg

papua-yeni-gine2reutersjpg-8qgib1cem0mty56ut5rb-a.jpg

papua-yeni-ginereutersjpg-bbiisftxv0wccyaucr-rjq.jpg

Son Haberler
Özgür Demirtaş kötü haberi verdi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek Ekonomi
Özgür Demirtaş kötü haberi verdi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek
Galatasaray'ın kritik Konya maçı kadrosu belli oldu. Okan Buruk herkesi şaşırttı Spor
Galatasaray'ın kritik Konya maçı kadrosu belli oldu. Okan Buruk herkesi şaşırttı
'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor Video
'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor
Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu Gündem
Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu
Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu Spor
Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu
Kimse bu ünlüyü tanıyamadı Magazin
Kimse bu ünlüyü tanıyamadı
Elon Musk patladı Dünya
Elon Musk patladı