Binlerce ev toprak altında. Eşi benzeri görülmemiş felaket

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’nin Kaokalam köyünde toprak kayması meydana geldi. Basına yapılan açıklamalara göre binlerce ev toprak altında kaldı, en az 300 kişinin ise toprak altında olduğu öğrenildi.

En az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği ve bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedildi.

Yetkililer cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını belirtti. Ayrıca yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapandı. Bölgeye ve ilk yardıma ulaşım için ise yalnızca helikopterle sağlanıyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü aktardı.

Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocuklaeın ailelerinden ayrılmak zprunda kaldığını ifade etti.

Aktoprak “Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililer heyelan felaketini "eşi benzeri görülmemiş" felaket olarak adlandırdı.

Olaya dair fotoğraflar ve videolar ise sosyal medyada yayıldı.