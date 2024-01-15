Binlerce kişiye gözaltı. 78 şehirde operasyon

İçişleri Bakanlığı yeni haftaya yeni bir operasyonla başladı. Operasyonun adı 'Mercek 9'...78 ilde organize edilen silah operasyonunda yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi. O operasyonda 2 bin 36 kişi gözaltına alındı

78 ilde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silahlara için düzenlenen 'Mercek 9' operasyonlarında 1.230 ruhsazsız silah 50 uzun namlulu tüfek 163 kurusıktı tabanca, 225 ruhsazsız av tüfeği ele geçirilirken 2 bin 36 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 78 ilde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bilgi verdi.

EN ÇOK SİLAH İSTANBUL'DA YAKALANDI

Ruhsatsız silahların en çok yakalandığı il İstanbul oldu. İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfekle birlikte 471 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız silahta ikinci şehir İzmir oldu. 92 Tabancanın yakalandığı İzmir'de 138 kişi yakalandı. Operasyonda üç numarayı Adana aldı. 85 tabancanın yakalandığı Adana'da 101 kişi gözaltına alındı