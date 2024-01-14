Oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışlarıyla hafızalarda yer eden baba hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kazınan ve yürekleri dağlayan baba Mehmet Kılıç dün gece hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye’nin El Bab kentinde IŞİD saldırısı sonucu 3 aylık evi Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit olmuştu.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki 2424 Sokak’ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın şehadet haberi verilmişti.

BAKIŞLARIYLA HAFIZALARDA YER ETMİŞTİ

Haberin verileceği an kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışıyla akıllara kazınmıştı.

Her göreni duygulandıran bu bakışın sahibi olan baba, oğlunun üzüntüsüne yeni şehit haberleri de eklenince dün akşam rahatsızlandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şehit babası Mehmet Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit babası Mehmet Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.