Binlerce litre benzin dere gibi aktı. Araç sahipleri imrenerek baktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şanlıurfa'da akaryakıt tankerinin sürücüsü aracının devrilmesine engel olmadı. Yan yatan araçtaki binlerce litre benzin oluk gibi su giderine aktı. Kazayı gören sürücüler yanlarında benzini dolduracak kap bulundurmadıkları için benzinin su giderine akmasını imrenerek seyretti.

Karaköprü ilçesinde 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankerinin sürücüsü sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı aracının kontrolünü kaybetti. Yakıt tankeri yan yatarken, ismi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlattı.

dere-1.jpg

Tankerin taşıdığı binlerce litre benzin su giderine oluk gibi akmaya başladı. Kazayı görerek duran bazı sürücüler yanlarında benzini dolduracak kap bulundurmadıkları için bin pişman oldu.

dere.jpg

İsmini söylemek istemeyen bir sürücü "Aracımın bagajında hep 5 litrelik su kabından hep 4-5 tane bulundururdum. Ama dün hepsini çöpe attım. Kısmet değilmiş. Bari varil felan bulsalar da ona duldursunlar. Yazık oluyor benzine" dedi. Bir çok sürücü su giderine akar benzine imrenerek baktı.

aw347956-01.jpg

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

aw347956-04.jpg

aw347956-02.jpg

aw347956-01-001.jpg

Son Haberler
Tokat’ta 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Tokat’ta 2 katlı evde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırıkkale’de okul çevrelerinde sıkı denetim
Kırıkkale’de okul çevrelerinde sıkı denetim
Looney Tunes Domuz Porky ve Daffy Duck'ı beyaz perdeye taşıyor
Looney Tunes Domuz Porky ve Daffy Duck'ı beyaz perdeye taşıyor
Galatasaray, Malmö deplasmanına 6 eksikle gidecek
Galatasaray, Malmö deplasmanına 6 eksikle gidecek
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var