Binlerce litre benzin dere gibi aktı. Araç sahipleri imrenerek baktı

Karaköprü ilçesinde 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankerinin sürücüsü sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı aracının kontrolünü kaybetti. Yakıt tankeri yan yatarken, ismi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Tankerin taşıdığı binlerce litre benzin su giderine oluk gibi akmaya başladı. Kazayı görerek duran bazı sürücüler yanlarında benzini dolduracak kap bulundurmadıkları için bin pişman oldu.

İsmini söylemek istemeyen bir sürücü "Aracımın bagajında hep 5 litrelik su kabından hep 4-5 tane bulundururdum. Ama dün hepsini çöpe attım. Kısmet değilmiş. Bari varil felan bulsalar da ona duldursunlar. Yazık oluyor benzine" dedi. Bir çok sürücü su giderine akar benzine imrenerek baktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Akaryakıtın alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.