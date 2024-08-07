Binlerce sahte parfüm imha edildi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan seyyar satıcı faaliyetlerine karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, denetimler esnasında, kaçak ve sahte parfüm sattığı belirlenen çok sayıda işletme ve seyyar satıcıya müdahale ederken, toplam 7 bin 857 şişe sahte parfüme de el koydu.

ÜNLÜ MARKALAR DA BULUNUYOR

Parfümler, Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet Binası önünde sergilenmesi sonrası iş makinesi vasıtasıyla imha edildi. Ünlü markaların isimlerinin kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin orijinal şişe ve kutuların bire bir aynısıyla ambalajlandığı görüldü. Bu tür ürünlerin ciddi anlamda sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekildi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Alanya Belediyesi olarak halkımızın sağlığını tehdit eden merdiven altı ve her türlü sahte ürüne karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.