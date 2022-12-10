10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Binlerce şikayet üzerine İBB taksilere ceza yağdırdı

Binlerce şikayet üzerine İBB taksilere ceza yağdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, gelen şikayetler ve yapılan tespitler sonucu 11 bin 757 taksiye toplamda 42 bin 560 yaptırım uygulandığını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 22:01
Takip Et

Binlerce şikayet üzerine İBB Taksilere ceza yağdırdı

Binlerce şikayet üzerine İBB taksilere ceza yağdırdı
+
Aa
-

İstanbul’da yıllardır süren ‘taksi’ sorunu bu yıl da devam etti. Taksi ve taksicilerle ilgili yaşanan sorunlar şikayet taleplerine yansıdı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşlardan gelen bildirim ve şikayetler doğrultusunda yapılan tespitlerle, taksilere uygulanan yaptırımları paylaştı. Gökçe'nin paylaştığı verilere göre bu yıl 11 bin 757 farklı araca 42 bin 560 yaptırım uygulandı.

Gökçe paylaşımına "İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek" notunu düştü.

İşte o paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
2
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
4
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
5
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
6
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
7
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.