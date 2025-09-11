Binlerce ülkücü ulucanlar cezaevinde bir araya geliyor

Her yıl binlerce Ülkücünün katıldığı bu anlamlı programa bu yılda ilgi çok büyük. 5 Kuşak Ülkücü, Ulucanlar cezaevinde bir araya gelecek her yıl sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen siyaset dışı programı, bu yıl sivil toplum kuruluşlarından İNSİYATİF Derneği düzenliyor.

PANEL PROGRAMIN DAVETİYESİNDE PROGRAM AKIŞI

13 Eylül 2025 Cumartesi günü Ulucanlar Cezaevi Müzesinde düzenleyeceğimiz “45. Yılında 12 Eylül Darbesi” konulu panele tüm dâvâ arkadaşlarımız, Ülküdaşlarımız, gönüldaşlarımız davetlidir.

Program Akışı: 15.30 – 16.45 | Ulucanlar Cezaevi Müzesi Gezisi

17.00 – 17.45 | Mamak Tatlısı İkramı

17.45 – 18.00 | Metin Turhan “Ülkücü Hareket Fotoğraf Sergisi”

Panel: 18.00 | İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

18.05 | Açılış Konuşması

18.15 | Ülkücü Hareket Sinevizyon Gösterimi

PANEL

Oturum Başkanı: Hakkı Öznur (Araştırmacı – Yazar)

Konuşmacılar: Doç. Dr. Gökçen Çatlı (Kültür Bilimci – Yazar) Vejdet Ersoy (Hukukçu) Mahir Durakoğlu (Hukukçu) Raşit Demirtaş (Belgesel Yönetmeni)

20.00 – 21.00 | Selçuk Küpçük Konseri

Not: Panelistlerimiz kitaplarını imzalayacaktır.