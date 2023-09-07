Binnur Kaya ‘Yalı Çapkını’ dizinde sete çıktı. Rolü şaşırttı

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni sezon çekimlerinde yer alan Binnur Kaya, dizide Halis Ağa’nın Londra’da yaşayan kızı Nükhet’i canlandıracak.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan ‘Yalı Çapkını’nın başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği dizinin senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

Dizi, 37’nci bölümüyle yakında ve her cuma izleyiciyle buluşacak.

