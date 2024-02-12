BioNTech kanser aşısını piyasaya süreceği tarihi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
BioNTech kanser aşısını piyasaya süreceği tarihi açıkladı
BioNTech şirketinin kurucularu Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin verdikleri bir röportajda, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarını piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledi.

BioNTech, dünyanın ilk Covid-19 aşısını üreten Alman bir şirkettir. Şirketin kurucuları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, aslında kanser araştırmacılarıdır.

Onlarca yıldır kanser tedavisi için çeşitli yöntemler üzerinde çalışmaktadırlar.

"Focus" dergisine verdikleri bir röportajda, 2026 yılına kadar ilk kanser aşılarını piyasaya sürmeyi planladıklarını söylediler.

Şu anda on farklı aşı adayı üzerinde çalıştıklarını ve bunların ruhsat alabilecek potansiyele sahip olduğunu belirttiler.

Ayrıca 30 farklı kanser türüne karşı klinik denemeler yaptıklarını ve bunlarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade ettiler.

2030 yılına kadar kanser tedavisinde geniş bir seçenek sunmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

Prof. Dr. Şahin, tıbbın kanseri kontrol altına alabileceğine veya iyileştirebileceğine inandığını söyledi.

Dijital teknoloji ve yapay zekanın araştırmalarını hızlandırdığını ve tıp alanında büyük bir bilgi devrimi yaşandığını vurguladı.

Prof. Dr. Türeci ise, kanserle mücadelede yeni bulgulara ulaşıldığını ve BioNTech'in bu alanda büyük bir ilerleme kaydettiğini anlattı.

Her hastaya özel kanser tedavisi geliştirmeye odaklandıklarını ve kemoterapinin yerini alabilecek yöntemler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Antikor ilaç konjugatları (ADC) ve mRNA aşılarının kanser tedavisinde etkili olacağını söyledi.

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