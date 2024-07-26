Bioshock filmini bekleyenlere kötü haber geldi. 2 yıl önce duyurulmuştu

İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen ve döneminde görsel kalitesiyle ve oynanışı ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Bioshock’un filminin yapım süreci devam ediyor. Netflix’in 2 yıl önce duyurduğu proje ile ilgili hayranlarını üzecek bir haber geldi. Edinilen bilgiye göre Bioshock filminin bütçesi düşürüldüğü için beklentilerin dışında bir yapım karşımıza çıkabilir.

Netflix Films’in yeni Başkanı Dan Lin, projenin “Daha görkemli” olmak yerine kişisel bir bakış açısı ile sunulacağını söyledi. Öte yandan bütçedeki kesintiye rağmen daha önce Açlık Oyunları filmini yöneten Francis Lawrence projede yer almaya devam edecek.

Filmin senaryosunu yazan Michael Green 2 yıl önce yaptığı açıklamada oyunun alt metnine şapka çıkardığını söylemişti. Green, yazım sürecinin ortasında olduğunu belirtmişti. Daha önce Blade Runner 2049’un senaryosunu yazan Green’in senaryosunun bütçe kesintisi sonrası ne durumda olduğu merak ediliyor.

Bütçe kesintisi sonrası filmde bol lazerli ve efektli çatışma sahnelerinin oldukça azalması bekleniyor. Ancak buna rağmen Bioshock evrenini yansıtan ve gerilim dolu bir film olması bekleniyor.