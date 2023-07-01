‘Bip’ sesinden rahatsız olan temizlikçi 25 yıllık bilimsel araştırmayı çöp etti

Bilim insanları 25 yıldır bir araştırma üzerinde çalışıyordu.

Üniversite tarafından taşeron temizlik şirketinden alınan kadın ortamda oluşan ‘bip’ sesinden rahatsız oldu ve 25 yıllık fotosentez çalışmasını çöp etti.

Açılan davada, görevlinin dikkatsizliğinin laboratuvara en az 1 milyon dolarlık zarara mal olduğu iddiasında bulunuldu.

Laboratuvarın avukatı Michael Ginsberg, Times Union’a verdiği demeçte şunları söyledi:

“İnsanların davranışları ve ihmalleri tüm bunlara neden oldu. Ne yazık ki 25 yıllık araştırmayı yok ettiler.”

-80 SANTİGRAT DERECEDE SAKLANAN HÜCRE ÖRNEKLERİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Temizlik görevlisinin kapattığı iddia edilen süper soğuk dondurucuda -80 derecede saklanan hücre kültürleri, örnekler ve diğer unsurlar yer alıyordu.