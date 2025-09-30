Bipolar bozukluğundaki yaş detayı ortaya çıktı

Son dönemde yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar ve alanında önde gelen uzmanların görüşleri, bipolar bozukluk olarak bilinen ve kişinin ruh halinde aşırı dalgalanmalara yol açan durumun, 25 yaş altındaki genç yetişkinlerde ve ergenlerde daha sık teşhis edildiği gerçeğini ortaya koydu. Özellikle ergenlik dönemi ve genç yetişkinliğin ilk yılları, bu karmaşık zihin sağlığı sorununun kendisini belirginleştirdiği kritik bir eşik olarak görüldü.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

ABD Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü'nün (NIMH) verilerine göre, bipolar bozukluğun başlangıç yaşı ortalaması 25 olsa da, son yıllarda 15-25 yaş aralığında önemli bir yükseliş gözlemlendi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesörü Dr. Mark Hyman, "Bozukluğun erken yaşta belirmesi, genellikle daha şiddetli semptomlar ve tedavide daha büyük zorluklar anlamına gelebilir. Erken teşhis ve özelleştirilmiş müdahale programları hayati önem taşıyor" uyarısında bulundu.

Uzmanlar ise, gençlerdeki semptomların yetişkinlere kıyasla farklı tezahür edebileceğine dikkat çekti:

"Gençlerdeki mani veya hipomani dönemleri, yüksek riskli davranışlar, akademik başarısızlık veya yoğun sinirlilikle karışabilir. Aileler ve eğitimciler, bu ani ve şiddetli ruh hali değişimlerini 'tipik ergenlik' olarak etiketlemekten kaçınmalı ve bir uzmana danışmalıdır."

Uzmanlar, genetik yatkınlığın yanı sıra stres, uyku düzeni bozuklukları ve madde kullanımı gibi çevresel faktörlerin de bu yaş grubunda tetikleyici rol oynayabileceğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Gençlerde Teşhis Zorluğu: Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, gençlerde bipolar bozukluğun genellikle Majör Depresif Bozukluk ile karıştırıldığını ve doğru teşhisin ortalama 7 yıla kadar gecikebildiğini gösterdi. Bu gecikme, tedavinin etkinliğini ciddi ölçüde düşürdü.

Beyin Gelişimi ve Risk: Araştırmalar, beynin ön lobunun (prefrontal korteks) gelişimini tamamlamadığı genç yaşlarda, duygu düzenleme mekanizmalarının bu bozukluğa karşı daha savunmasız olabileceğini işaret etti. Bu durum, ani dalgalanmaların şiddetini ve sıklığını artırabilir.

Erken teşhis ve nörobilimdeki ilerlemeler sayesinde, bipolar bozukluğun bu kritik yaş grubundaki seyrini yönetmek için yeni ve umut verici tedavi yaklaşımları geliştirildi.