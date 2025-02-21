Bipolar hastası olduğu söylenmişti! Deniz Akkaya ruh sağlığı raporunu paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bipolar hastası olduğu söylenmişti! Deniz Akkaya ruh sağlığı raporunu paylaştı

Kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya’nın eski eşi Akkaya için Bipolar hastası demişti. Akkaya ruh sağlığı raporunu takipçileriyle paylaştı.

Eski manken Deniz Akkaya’nın Efe Önbilgin ile olan evliliğinden kızı Ayşe Önbilgin dünyaya gelmişti. Akkaya’nın, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı öne sürülerek 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Devlet korumasına alınan kızı ise babası Efe Önbilgine verilmişti.

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VESAYET DAVASI AÇILMIŞTI

Eski mankenin eşi Efe Önbilgin, Akkaya’nın bipolar hastası olduğunu ve yasaklı madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesini istemişti. Daha sonra ünlü isim hakkında vesayet davası açılmıştı.

MAHKEME RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTEMİŞTİ

Mahkeme ise ünlü ismin mal varlıklarına tedbir kararı koydurarak, fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevk edilmesine karar vermişti.

Deniz Akkaya, iddialarının ardından, 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaştı. Kendisinde uyuşturucu tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu açıkladı.

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NAFAKANIN KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇTI

Öte yandan Efe Önbilgin, Deniz Akkaya'ya açtığı velayet davası devam ederken, kızı için ödediği aylık 4 bin TL'lik nafakanın kaldırılması için bir dava daha açtı.

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