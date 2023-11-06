Bir ağaçta gül de biter diken de atasözünün anlamı nedir?

Bir ağaçta gül de biter diken de atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Aynı ortamda bulunan veya aynı anne babadan dünyaya gelen çocukların karakterleri bir olmaz.

Bir aile ne kadar iyi yetiştirmiş olsa da çocuğu kötü olabilir. Aynı şekilde bir aile çocuğunu kötü yetiştirmiş olsa da o çocuk iyi huylu olabilir.

Sonuç olarak aynı aileden hem iyi hem de kötü çocuk çıkabilir.

BİR AĞAÇTA GÜL DE BİTER DİKEN DE ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Ağabeyinle karşılaştırılıyorsun diye üzülme, bir ağaçta gül de biter diken de...