Bir aile yok olmuştu... Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir aile yok olmuştu... Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da yaşanan bir olayda, bir aile Seyhan Barajı'na köprüden düşerek hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Adana, Çukurova bölgesindeki bir ailenin trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. 21 Temmuz'da, Topalak Mahallesi'ndeki Çatalan Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobilin kontrolünü kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Araç sürücüsü Veysel Aydoğmuş, 16 yaşındaki Batuhan, 13 yaşındaki Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un bulunduğu araç, köprünün demir bariyerlerine çarptıktan sonra göle düştü.

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İlk bulunan Batuhan Aydoğmuş'un dışında, dalgıç polislerin yürüttüğü arama operasyonu sonucunda, diğer aile üyelerinin cansız bedenleri de araç içerisinde bulundu.

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Olay yerindeki 25 metre derinlikteki araçtan, önce Mete Aydoğmuş, ardından annesi ve son olarak babasının bedeni çıkarıldı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından, dört kişilik aile Kozan ilçesindeki Kızıllar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Kazaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkmasıyla, olayın detayları daha da netleşti.

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