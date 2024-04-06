Bir aile yok olmuştu! Polis, eşi ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi

Kaynak: DHA
Bir aile yok olmuştu! Polis, eşi ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi
Şanlıurfa’dan bayram tatili için memleketi Malatya'ya gelirken içinde bulundukları otomobilin kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru ile eşi ve 2 çocuğu yan yana toprağa verildi.

Kaza, Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Polis memuru Batuhan Akar’ın kullandığı 44 BA 255 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şerit değiştirdi ve karşı yönden gelen İ.H.Y.'nin kullandığı 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Kaza sonucunda Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde, çocukları Tunahan ve Umay Akar ise kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Akar ailesinin fertlerinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından memleketleri Malatya’ya götürüldü. Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğle vakti cenaze namazı kılındı.

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Cenazeye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, polis memurları ve Akar ailesinin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri yan yana toprağa verildi.

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