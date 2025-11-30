Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla getirilen organ, Bilkent Şehir Hastanesi’nde 12 saatlik başarılı operasyonla nakledildi.

Hülya Kanbur, 5 yıldır ayrılmadığı oksijen cihazından tamamen kurtuldu.7 yaşında bronşektazi tanısı konan Hülya Kanbur, 2020’de geçirdiği koronavirüs sonrası oksijen cihazına bağımlı hale geldi.

5 yıl boyunca cihazla yaşayan Kanbur, 2 ay önce nakil sırasına alındı. 1 Ekim’de travma sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir bağışçının akciğeri uygun bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle uçakla Ankara’ya ulaştırılan organ, 12 saatlik ameliyatla Hülya Kanbur’a nakledildi. Nakil sonrası oksijen cihazına ihtiyacı kalmadı.

'BAĞIŞÇININ AİLESİNE MİNNETTARIM'

Hülya Kanbur duygularını şöyle anlattı: "Yeniden doğmuş gibi oldum; anlatamam. Bu hastalığı 7 yaşından beri çekiyordum, organ nakliyle kurtuldum resmen. En son Covid oldum. Covid’den sonra oksijen makinesi çıktı ve hayatım tamamen durdu. Dışarı çıkamıyordum, hiçbir şey yapamıyordum; hep oksijen makinesi. Yaşım ilerledikçe hastalık ağırlaşıyordu. Dışarıya çıkmak, bir şey yapmak mümkün olmuyordu. Çok zorlanıyordum. Şimdi hayata yeniden doğmuş gibiyim.

Bütün doktorlardan Allah razı olsun, bana yeniden yaşam verdiler. Bağışçının ailesine de başsağlığı diliyorum, çok teşekkür ediyorum. Hayatım tamamen durmuştu ama şimdi bambaşka bir şey yaşıyorum. Organ bağışı ile bir insan kurtulmuş oluyor, hayata yeniden dönmüş oluyor. Bağışçının ailesine minnettarım. Şimdiden sonra yapamadıklarımı yapmak, yaşamak istiyorum. Daha önce hiçbir yere gidemedim, gezemedim, yaşayamadım. Allah nasip ederse bundan sonra hayatımı yaşamak istiyorum. 3 çocuğum var ve onları da çok özledim" dedi.'

HASTAMIZ OKSİJEN BAĞIMLI SÜREÇTEN TAMAMEN AYRILDI'

Bilkent Şehir Hastanesi Akciğer Nakli Merkezi Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Furkan Şahin: "Hülya Hanım ancak yeni bir organla yaşam şansını ve hayat kalitesini artırabileceği bir noktaya gelmişti. Ülke çapında duyarlılık beklediğimiz bir nokta bu. Akciğer ve kalp nakli, solid organ nakilleri arasında donöre bağımlı olan nakillerdir ve sadece beyin ölümü gerçekleşmiş bağışçılardan sağlanabilir.

Bağışçı sayısı azlığı bekleme süresini uzatan en önemli faktörlerden biridir. Hastamıza uygun donör 1 Ekim tarihinde bulundu. Hem uzun süredir beklemesi hem boyut hem de kan grubu uyumu nedeniyle hızlı bir organizasyon sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de içinde olduğu süreçle organı aldık. Hülya Hanım oksijen bağımlı hastaydı. Oksijen bağımlılığı, kişinin oksijenin uzandığı alan kadar özgürlüğe sahip olması ve birilerinin desteğine ihtiyaç duyması demektir. Hastamız oksijen bağımlı süreçten tamamen ayrıldı. Oksijen bağımlı başlayan süreç tamamen sona ermiş ve hastamız kimseye bağımlı kalmadan kendi işlerini yapabilecek hale geldi" diye konuştu.

'BAĞIŞ ARTTIKÇA DAHA FAZLA HASTAYA UMUT OLMAK MÜMKÜN'

Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sinan Türkkan ise: "Akciğer naklinde hız kısıtlayıcı basamak donör sayısıdır. Bağış arttıkça nakil sayıları artacaktır. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organlarının bağışlanması konusunda yoğun bakım uzmanları aileleri bilgilendirir. Her birey organ bağışı yaparak toprak olacak organlarıyla yeni bir cana nefes olabilir. Bağış arttıkça daha fazla hastaya umut olmak mümkün olacaktır" dedi.