9 bölge arasında yapılan değerlendirmede, Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi, kadaverik organ bağışı oranlarında (pmp) Türkiye birincisi oldu.

Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi, 2024 yılında yürüttüğü kadaverik donör süreçleri, beyin ölümü bildirimleri, organ çıkarım koordinasyonu ve transfer süreçlerindeki etkin çalışmalarıyla dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bölge 2024 yılında 51 kadaverik donörle 10,270 pmp oranına ulaştı. Bu oranla nüfusa oranla Samsun, diğer illeri geçerek Türkiye birincisi oldu.



SAMSUN BİRİNCİ RİZE İKİNCİ

Bölgedeki 8 ilin kendi içinde değerlendirildiği pmp sıralamasında ise Samsun 18,15 oranıyla birinci olurken, Rize 17,12 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Giresun, Sinop, Ordu, Amasya, Trabzon ve Tokat ise sırasıyla listede yer aldı. Başarı sıralamasında Samsun’dan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Rize’den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne plaket takdim edildi.



BAŞARI EKİP ÇALIŞMASININ SONUCU

Elde edilen başarının, uzman hekimlerden organ nakli koordinatörlerine, hastane yöneticilerinden yoğun bakım çalışanlarına, 112 ekiplerinden cerrahi nakil ekiplerine kadar yüzlerce sağlık çalışanının özverili çalışmalarının sonucu olduğunu vurgulayan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Kalp, karaciğer, akciğer gibi hayati organların ileri düzey yetmezliğinde tek çözüm organ naklidir. Türkiye’de ve dünyada birçok insan, organ nakli beklerken hayatını kaybetmektedir. Biz organ nakli sayılarını artırdıkça bu kayıpları azaltacağız. Sağlık Bakanlığı’mız da bu konu üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde dokuz tane Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Bunlardan bir tanesi Samsun Bölge Koordinasyon Merkezidir. Bölgemize bağlı sekiz il bulunmaktadır. Kadavralık organ nakli son derece titiz yürütülmesi gereken bir süreçtir. Beyin ölümü gerçekleşen her hasta, organ bağışı açısından bir adaydır. Ekiplerimiz, başka bir vatandaşa umut olabilir miyiz diye büyük bir gayret göstermektedir. Samsun, organ bağışı konusunda çok büyük başarılar elde etmiştir. 2024 yılı verilerine göre Samsun, organ naklinde hem Bölge Koordinasyon Merkezleri arasında birinci, hem de il sıralamasında birinci olmuştur. Bu başarı sonucunda da Sağlık Bakanı’mız tarafından çifte plaketle ödüllendirilmiştir" ifadelerini kullandı.



"E-DEVLET ÜZERİNDE ORGAN BAĞIŞI YAPILABİLİYOR"

Müdür Uras şunları söyledi:

"Artık e-Devlet üzerinde organ bağışı yapabiliyor. Hastanelerimizin organ ve doku nakli birimlerinde gerekli bilgilendirmeler yapılabilir. Her bağış yeni bir yaşam demektir. Umuda ortak olun."



SAĞLIK BAKANI’NIN ELİNDE ÖDÜL ALDILAR

Samsun Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ise ödülü, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan aldı.