Bir anlık hata nelere mal oldu. 1'i çocuk 7 yaralı

Kazada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir yönünden Düzce yönüne giden ve yasak olan kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen N.E. yönetimindeki 67 ADY 677 plakalı Chery marka cip, Düzce'den Bahçeşehir yönüne seyir halindeki Ç.F.'nin kullandığı 81 AH 271 plakalı Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından cip, ara yoldan kavşağa girmeye çalışan S.E.'nin kullandığı 06 CCH 181 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle yol tek şeritten verilerek trafiğe kapatıldı ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan araç içindeki Ç.F., S.E., N.E., A.E., C.Y., Ç.E. ve B.E., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.