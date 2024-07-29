Bir anlık hata nelere mal oldu. 1'i çocuk 7 yaralı

Kaynak: İHA
Bir anlık hata nelere mal oldu. 1'i çocuk 7 yaralı

Düzce’de yasaklı 'U' dönüşü yapmaya çalışan otomobil büyük bir kazanın yaşanmasına neden oldu.

Kazada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 7 kişi yaralandı. Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda gerçekleşti.

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Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir yönünden Düzce yönüne giden ve yasak olan kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen N.E. yönetimindeki 67 ADY 677 plakalı Chery marka cip, Düzce'den Bahçeşehir yönüne seyir halindeki Ç.F.'nin kullandığı 81 AH 271 plakalı Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Çarpışmanın ardından cip, ara yoldan kavşağa girmeye çalışan S.E.'nin kullandığı 06 CCH 181 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi.

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Kaza nedeniyle yol tek şeritten verilerek trafiğe kapatıldı ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Kazada yaralanan araç içindeki Ç.F., S.E., N.E., A.E., C.Y., Ç.E. ve B.E., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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