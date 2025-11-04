Elazığ'da yaşayan S.K. evinde çocuklarıyla birlikteyken bıçakla kendi boğazını kesti.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ

Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen S.K. ağır yaralandı. Durumu fark eden çocukları önce komşularına, ardından hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.

Haberi duyanlar "Bir anne nasıl bu duruma düşer" demekten kendini alamadı.