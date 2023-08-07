Bir araba dolusu Suriyeli'yi şehrin ortasına bıraktılar

Konya'nın Ereğli ilçesinde camları boyanmış bir araçtan şüphelenildi. Araç kontrol edildiğinde içeride Suriye uyruklu 23 şahsın kimliğinin olmadığı, şahısları kendilerini taşıyan kişilerin kim olduklarını bilmedikleri tespit edildi.