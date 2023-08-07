Bir araba dolusu Suriyeli'yi şehrin ortasına bıraktılar

YENİÇAĞ - Vedat Medet YILDIRIM / KONYA
Olay 6 Ağustos tarihinde yaşandı. Saat 10:30’da Konya'nın Ereğli İlçesi girişinde arka camları boyanmış beyaz renkli araç durumundan şüphelenildi.
Aracın durdurulmaya çalışıldığı sırada şoför mahalindeki şahsın aracı bırakarak firar etmiş olduğu tespit edildi.
Araç kontrol edildiğinde içeride Suriye uyruklu 23 şahsın kimliğinin olmadığı, şahısları kendilerini taşıyan kişilerin kim olduklarını bilmedikleri tespit edilmiştir.
Araç şoförü şüpheli şahıs tespit edilerek yakalama çalışmaları devam ettiği ifade edildi.
Ülkemize kaçak yollarla giren 23 Suriye uyruklu şahsın sınır dışı edilmek üzere Konya İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği duyuruldu.