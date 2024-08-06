Bir arabadan 4 bin 90 paket çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçakçılık faaliyetlerine karşı düzenlenen bir uygulama sırasında, durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam 4 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede 5 Temmuz tarihinde İskenderun'da gerçekleştirilen uygulama sırasında, Erzin ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak sigaralar bulundu.

Olayla ilgili olarak Ö.C., H.B. ve İ.N. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.