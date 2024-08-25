Bir araya getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Bir araya getirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki anlamda kullanılır.

1. Farklı unsurları bir amaç doğrultusunda toplamak veya derlemek; bu unsurların uyumlu bir bütün oluşturmasını sağlamak için çaba göstermek. Örneğin, çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak ve bu bilgileri bir raporda sunmak.

2. Ayrı veya farklı parçaları, unsurları ya da fikirleri bir araya getirerek, onları tek bir bütün haline getirmek; bu süreçte uyumu ve düzeni sağlamak. Örneğin, farklı fikirleri bir araya getirip bir proje üzerinde çalışmak.

BİR ARAYA GETİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Farklı kültürlerden gelen lezzetleri bir araya getirerek, eşsiz bir sofra kurduk.