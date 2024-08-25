Bir araya getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Bir araya getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Bir araya getirmek deyimi ne anlama gelir? Bir araya getirmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir araya getirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; İki anlamda kullanılır.

1. Farklı unsurları bir amaç doğrultusunda toplamak veya derlemek; bu unsurların uyumlu bir bütün oluşturmasını sağlamak için çaba göstermek. Örneğin, çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak ve bu bilgileri bir raporda sunmak.

2. Ayrı veya farklı parçaları, unsurları ya da fikirleri bir araya getirerek, onları tek bir bütün haline getirmek; bu süreçte uyumu ve düzeni sağlamak. Örneğin, farklı fikirleri bir araya getirip bir proje üzerinde çalışmak.

BİR ARAYA GETİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Farklı kültürlerden gelen lezzetleri bir araya getirerek, eşsiz bir sofra kurduk.

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü Yerel Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar Spor
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar
Antakya’da örtü yangını çıktı Yerel Haberler
Antakya’da örtü yangını çıktı
Huzur uygulamasında 52 gözaltı Yerel Haberler
Huzur uygulamasında 52 gözaltı
Terme Çayı taşma noktasına geldi Yaşam
Terme Çayı taşma noktasına geldi
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan Yaşam
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor?