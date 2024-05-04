Bir asker şehit oldu. MSB’den acı haber geldi

Kaynak: İHA
Bir asker şehit oldu. MSB’den acı haber geldi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşen Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir acı haber daha geldi. MSB, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şehit Göçmen’in tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı paylaştı.

Yaşar Güler şöyle dedi:

Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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