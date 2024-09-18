Bir askerimiz şehit oldu. MSB duyurdu

Ordu’da gerçekleşen olayda, yol emniyet ve kontrolü sağlayan ve görev başında olan J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih Çangır motosiklet çarpması sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih Çangır şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yerlikaya, "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadesini kullandı.