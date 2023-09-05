Bir askerimiz şehit oldu! Pençe-Kilit bölgesinden kara haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucunda İstihkâm Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehit olduğunu ve bir personelin de yaralandığını duyurdu.

Bir askerimiz şehit oldu! Pençe-Kilit bölgesinden kara haber

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2023 tarihinde, Bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız İstihkâm İstihkâm Komando Astsubay Ünal Sipahi şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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