Bir atasözü daha yanlış çıktı. Yalancının mumu yatsıya değil yassıya kadar yanıyormuş

‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ atasözündeki ‘yatsı’ kelimesi aslında yanlış kullanılıyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video, yalancının mumunun ‘yatsı’ya kadar değil ‘yassıya’ kadar yandığını gözler önüne serdi. Adı ‘yassı’ olan bu alet 19. Yüzyılda çok kullanıldı.

Bir atasözü daha yanlış çıktı. Yalancının mumu yatsıya değil yassıya kadar yanıyormuş

Editör: Bengü Zorlu

‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ atasözü, genel bilinen anlamıyla, bir kişinin söylediği yalanın çok geçmeden ortaya çıkması durumudur. Yani söylenen yalan muma benzetilir ve ‘yatsıya kadar yanar’ ifadesiyle, yalanın gün bitmeden ortaya çıkması anlatılır.

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Fakat yalancılarla ilgili hep duyduğumuz ve kullandığımız o atasözünde yer alan akşam vaktini anlatan ‘yatsı’ kelimesinin doğru şekli küçük bir aleti ifade eden ‘yassı’dır. Sosyal medyada viral olan görüntüde bir muma 19. yüzyılda kullanılan ‘yassı’ isimli bir alet yerleştiriliyor. Hızlandırılmış videoda mum yarısına kadar eridiğinde alet sayesinde yanan mum tehlikeli bir boyut almadan sönüyor.

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