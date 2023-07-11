Bir ayda 24 bin araca ceza kesildi

Aydın’da trafik kurallarına uymayan sürücülere son 1 ayda toplam 36 milyon 599 bin 1 TL idari para cezası yazılırken, meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bir ayda 24 bin araca ceza kesildi

İHA’nın haberine göre, Aydın’da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2023 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 166 bin 699 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 64 sürücü ve bin 138 araç trafikten men edilirken 610 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Ayrıca kusurlu bulunan 24 bin 70 araca toplam 36 milyon 599 bin 1 TL para cezası kesildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 166 bin 699 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 24 bin 70 araca 36 milyon 599 bin 1 TL para cezası tatbik edilmiştir.

Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 64 sürücü ve bin 138 araç trafikten men edilmiş, 610 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Haziran ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 352 maddi hasarlı, 496 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 850 trafik kazası meydana gelmiştir.

Bu kazalarda toplam 715 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir.

Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verildi.

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