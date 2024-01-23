Bir ayda yüzde 75 yükselen hisse senedi. SPK tedbir kararı aldı

Bir yıl içinde yüzde 245, bir ay içinde ise yüzde 75 değer kazanan hisse senedi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tedbir aldı.

Borsa İstanbul’un duyurusuna göre, SPK’nın kararına göre uygulamaya konulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde Kafein Yazılım hisse senedinde bir ay süreyle açığa kredili işlem yasağı getirildi.

BORSA KULİSLERİNDE DİNLENDİRİLİYOR

Hisse senedini bir yıldır alıp satan bir grubun varlığı borsa kulislerinde dillendiriliyor. Grubun hisse senedini dün de zirveye çıkardığı görüldü.

Akşam seansı sona erdikten hemen sonra KAP’a tedbir kararı iletildi. Borsa İstanbul’un duyurusuna göre, SPK’nın kararına göre uygulamaya konulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde Kafein Yazılım hisse senedinde bir ay süreyle açığa kredili işlem yasağı getirildi.