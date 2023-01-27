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Bir babanın 3 çocuğunu öldürüp intihar etmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, bir babanın 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 20:23
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Bir babanın 3 çocuğunu öldürüp intihar etmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi

Bir babanın 3 çocuğunu öldürüp intihar etmesiyle ilgili yayın yasağı getirildi
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Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre; olay Sancaktepe’de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi’ndeki bir sitede bulunan dairede yaşandı. Sitenin teknik personeli Mehmet A.’dan haber alınamaması üzerine bu sabah polise haber verildi. Komşuların ihbarı üzerine daireye giden polis ekipleri, evde 3'ü çocuk 4 kişinin cansız bedenini buldu.

Sancaktepe Kaymakamlığı da olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İlçemiz Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde bulunan bir sitede işçi olarak çalışan, ailevi ve psikolojik sorunlar yaşayan M.A’nın 3 çocuğunu öldürdüğü ve kendisinin de aynı yöntemle intihar ettiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Meydana gelen bu elim olayda hayatını kaybeden masum çocuklarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken İstanbul Anadolu 8. Sulh Hakimliği, soruşturmada gizliğin sağlanması ve soruşturmanın etkin biçimde yapılabilmesi gerekçesiyle her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına karar verdi.

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