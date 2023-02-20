﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi

İHA’nın haberine göre; Eskişehir'de yaşayan Ali Salman, 29 yıl önce terör örgütünün yerleştirdiği bombanın patlaması sonucunda sağ ayağını diz altından kaybettiği bildirildi. Daha sonraki yaşamına protez bacakla devam eden Salman, bel fıtığına nedeniyle diğer bacağında da sorun yaşamaya başladı. 15 yıl önce geçirdiği bel fıtığı ameliyatından sonra Ekim ayında bir ameliyat daha olan Salman, bir bacağının protez diğerinde ise fıtığa bağlı olarak düşme olmasından dolayı yürümekte zorlanıyordu. Bir daha yürüyememekten endişelenen Salman, doktorlarının yönlendirmesiyle fizik tedavi ve rehabilitasyon almaya başladı.

Tekerlekli sandalye ile gelen Salman, 2 aylık bir tedavi sürecinin ardından azmi ve doktorların özverisiyle tekrar yürümeye başladı.

“SOL BACAĞI OLMADAN, PROTEZ OLAN SAĞ BACAĞINI KULLANABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, Ali Salman’ın fizik tedavisine başlamadan evvel oldukça umutsuz olduğunu ve bir daha yürüyemeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Hastanın oldukça azimli olduğunu ve tedavi programı ile kısa sürede elle tutulur sonuçlara ulaştıklarını belirten Uzm. Dr. Tünerir, “Hastamız bize geldiğinde 4 kişinin yardımı ile yatağa alınabildi, tekerlekli sandalyedeydi. Sağ bacağında protezi var, sol bacağı ise hiç çalışmıyordu. Hastamızın büyük bir moral bozukluğu da vardı çünkü onun için sol bacağı iki bacak vazifesi görüyordu. Sol bacağı olmadan, protez olan sağ bacağını kullanabilmesi mümkün değildi. Kendisinde, ‘Ya yürüyemezsem’ diye endişe vardı. Ameliyattan 15 gün sonra robotik lazer tedavisine aldık, sinirleri çok çabuk iyileştiren bir tedavi yöntemi. Daha sonra ameliyat sonrası 1 aylık bir süre geçince, bel bölgesinden fizik tedavi programımıza başladık. Ayağındaki kuvvet kaybını giderecek yöntemler uyguladık. Bu sayede ayağındaki güç kaybı tamamen düzeldi hastamız kendisi yeniden bağımsız olarak yürümeye başladı” ifadelerini kullandı.

“NEREDEYSE HAYATA KÜSÜYORDUM, BENİ TEKRAR YÜRÜTTÜLER”

Sağ bacağında protez olmasından dolayı, sol bacağının iki bacak vazifesi gördüğünü anlatan Ali Salman, tedaviler sonucunda tekrar hayata döndüğünü söyledi. Bir daha yürüyememekten korktuğunu belirten Salman, “Vatani hizmetimi yaparken 23 Temmuz 1994 yılında Şırnak Cudi Dağı’nda terör örgütünün mayını sonucunda sağ ayağımı diz altından kaybettim. Daha sonra tek kalan sağlam ayağımda bel fıtığına bağlı olarak düşüş oldu. Bel fıtığının patlaması sonucunda, zorlandım ve yürüyemedim. 15 yıl önce yine bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiştim. Daha sonra ikinci bel fıtığının patlaması sonucunda sağlam ayağım düştü ve ağır bir ameliyat geçirdim, belime 6 adet platin koyuldu. Fıtıktan dolayı sol ayağım gerçekten düşmüştü, hisler yoktu ve parmaklarımı oynatamıyordum. Bu ameliyattan yaklaşık 15 gün sonra doktorlarım tarafından fizik tedaviye yönlendirildim. Bunun neticesinde de Türkan hocamın ve ekibinin eşliğinde tedavilere başladım. İnanın neredeyse hayata küsüyordum, beni tekrar yürüttüler ve hayata bağladılar. Vücudumu tek bacak taşıyor, bu benim için gerçekten çok değerli. Birinin protez olması, diğerinin ise bel fıtığına bağlı olarak düşmesinden dolayı yürüyememek hayatımın bittiği anlamına gelir. Burada hastalara karşı duyarlılar ama şehit ve gazi dediğin zaman daha da duyarlılar. Bundan dolayı şahsım ve camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.