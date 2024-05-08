Bir bakan bir daha baktı. Olay kadın göstermeye doyamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir bakan bir daha baktı. Olay kadın göstermeye doyamadı
Eda Taşpınar tatil fotoğraflarıyla olay yarattı!

Havalar ısınmaya başlayınca Eda Taşpınar’da adeta coşuyor. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, Fas tatilinden yaptığı onlarca paylaşımla dikkatleri üzerine çekiyor.

edos.png

Marakeş şehrine giden Taşpınar, burada çekilen pozlarını ve gezdiği yerleri Instagram’da peş peşe paylaşarak dikkatleri üzerine çekiyor.

eda.png

Vahşi, güzel ve çılgın’ notlu son paylaşımıyla sınırları zorlayan Taşpınar yarı çıplak görüntüsüyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

ekran-goruntusu-2024-05-08-165332.png

Taşpınar, ziyaret ettiği mekanları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

eee.png

ed.png

Son Haberler
Galatasaray'ın eski yıldızı tutuklandı Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı tutuklandı
Mehmet Şimşek "mümkün değil" diyerek açıkladı Gündem
Mehmet Şimşek "mümkün değil" diyerek açıkladı
Yanmış tavayı kurtarmanın yolu. Tava temizliği yaparken işinize yarayacak tüyo Keşfet
Yanmış tavayı kurtarmanın yolu. Tava temizliği yaparken işinize yarayacak tüyo
Muhabbet kuşunuz bülbül gibi şakıyacak! İşte size 5 önemli tüyo Yaşam
Muhabbet kuşunuz bülbül gibi şakıyacak! İşte size 5 önemli tüyo
Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye kararını verdi. Şartını açıkladı Ekonomi
Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye kararını verdi. Şartını açıkladı
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Bir anda ortaya çıktı Spor
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Bir anda ortaya çıktı
Büyük ihmal küçük kızı canından ediyordu Yerel Haberler
Büyük ihmal küçük kızı canından ediyordu