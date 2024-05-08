Bir bakan bir daha baktı. Olay kadın göstermeye doyamadı

Havalar ısınmaya başlayınca Eda Taşpınar’da adeta coşuyor. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, Fas tatilinden yaptığı onlarca paylaşımla dikkatleri üzerine çekiyor.
Marakeş şehrine giden Taşpınar, burada çekilen pozlarını ve gezdiği yerleri Instagram’da peş peşe paylaşarak dikkatleri üzerine çekiyor.
Vahşi, güzel ve çılgın’ notlu son paylaşımıyla sınırları zorlayan Taşpınar yarı çıplak görüntüsüyle takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
Taşpınar, ziyaret ettiği mekanları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.