Bir bakan bir daha baktı! UYUYAN GÜZELLER

Kaynak: Haber Merkezi
Bir bakan bir daha baktı! UYUYAN GÜZELLER
Moda dünyasının buluşturan Met Gala’da yine şıklık yarışı yaşandı.

ABD’nin Newyork eyaletindeki Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleşen Met Gala, dün akşam birçok yıldızı bir araya getirdi.

Her yıl farklı temayla yapılan galanın bu yılki konsepti “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) oldu. Hollywood yıldızlarının tercihi, çiçek desenlerinden ve ışıltılı kostümlerden yana oldu.

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Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny ve Chris Hemsworth’un ev sahipliğini üstlendiği gecede ünlü akını yaşandı.

İşte Met Gala'nın en dikkat çeken isimleri ve ilginç kıyafetleri:

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Zendaya, Met Gala'ya 5 yıl sonra John Galliano imzalı elbisesiyle döndü.

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Jennifer Lopez'in Schiaparelli imzalı elbisesinin yapımı tam 800 saat sürdü.

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Kendall Jenner, Givenchy'e ait elbiseyi giyen ilk kişi oldu.

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Kim Kardashian, Maison Margiela imzalı bir kıyafet giydi.

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Demi Moore, duvar kağıdından yapılan elbisesiyle dikkat çekti.

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Geceye Taika Waititi ile katılan Rita Ora, elbisesinin M.Ö. 1. ve 2. yüzyıldan kalma boncuklardan yapıldığını açıkladı.

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Seksi model Gigi Hadid, Thom Browne kostümüyle göz kamaştırdı.

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Emily Ratajkowski, transparan kostümüyle olay yarattı.

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