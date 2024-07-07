Bir bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı

Kaynak: İHA
Bir bardak su ve 1 muz ile 13 saat havada kaldı

Yamaç paraşütçüsü Kaderim Boyacı, 1 bardak su ve 1 muz ile havada 13 saat kaldı. Boyacı o anları, “Büyük bir heyecanla başladım. Henüz kimse uyanmamıştı ve havadaki tek kişiydim” şeklinde anlattı.

Gaziantep'te fizik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki yamaç paraşütü tutkunu Kaderim Boyacı, geçtiğimiz gün sabah saat 05.00'te Adana'nın Karataş ilçesinde uçtu. 13 saat boyunca 1 bardak su içip ve 1 muz yiyerek havada kalan Boyacı, akşam 18.00'de tekrardan Karataş'a iniş yaptı.

Boyacı'nın havada kaldığı süreyi hesaplayan navigasyon cihazı ise 12. saatte arızalandı.

13 saat boyunca vücudunun gerek duyduğu enerji ihtiyacını uçuş öncesi yanına aldığı 1 bardak su ve 1 muz ile karşıladığını kaydeden Boyacı daha sonra şunları söyledi:

"Sabah 04.30'da uyandım ve hazırlığımı yaptım. Yanıma bir bardak su ve bir tane muz aldım. Saatlerce havada kalmam için su içmem ve bir şeyler yemem gerekiyordu. 1 muz yiyerek bütün uçuşu tamamladım. Büyük bir heyecanla başladım. Henüz kimse uyanmamıştı ve havadaki tek kişiydim. Cihazım 12. saatte durdu. Yazılım problemi var. Bir insanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini yazılımlar ve üretici firma bile düşünememiş. Firmayla görüştüm, bundan sonraki hedefim 12'de kalmak değil. Çünkü aslında 13 saat uçtum. Cihaz kaydetmediği için ve parça parça kaydedeceği için bunun geçerli olmayacağını düşündüm. Cihazı güncelledikten sonra benim hedefim güneş alma süresi 14 saat 30 dakika olan Adana'da bir günün bütün ışıklarında uçarak bunu aşabilmek."

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