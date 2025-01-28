'Bir Behzat Ç. Hikâyesi için tarih belli oldu! Erdal Beşikçioğlu yer alacak mı?

Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonun çekimleri 8 Şubat'ta Ankara'da başlıyor. Etimesgut'un CHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun çekimlere katılıp katılmayacağı ise merak konusunu olmuştu.
Başkan Beşikçioğlu'nun dizideki sahnelerini mesai saatleri dışında çekeceği öğrenildi.
BluTV'de yayımlanan çok izlenen dizi 'Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon çekimlerine başlıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk iki sezonun hikayelerini yazan projenin yaratıcısı Emrah Serbes senaryoyu yeniden yazmaya başladı.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN PROGRAMI BELLİ OLDU
Ayrıca seçimlerden önce dizinin sözünü veren CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da mesai saatleri dışında, hafta sonları, dizinin çekimlerinde yer alacağı öğrenildi.