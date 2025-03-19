Bir belediye başkanına daha soruşturma başlatıldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir belediye başkanına daha soruşturma başlatıldı!

Marmaris’te, Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü sırasında emniyet güçleriyle tartışma yaşayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Muğla'da CHP'liler ve vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.

Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve siyasiler de vardı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelendi. Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, 'Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun' diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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