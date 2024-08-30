Bir ben bilirim bir de Allah deyimi ne anlama geliyor?

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Bir ben bilirim bir de Allah deyimi ne anlama geliyor?

Bir ben bilirim bir de Allah deyimi ne anlama gelir? Bir ben bilirim bir de Allah deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bir ben bilirim, bir de Allah deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Yalnızca ben ve Yüce Allah, yaşadığım sıkıntıların ve üzüntülerin derinliklerini gerçekten bilir. Diğer herkes yüzeydeki yansımalarına şahit olabilir; ama kalbimdeki acının ve yükün gerçek boyutunu yalnızca ben ve Allah anlayabilir. Her bir zorluk, yalnızca bizim aramızda bir sır olarak kalır anlamında kullanılan bir deyimdir.

BİR BEN BİLİRİM, BİR DE ALLAH DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

“Çektiğim acıların ve üzüntülerin gerçek derinliğini bir ben ve Allah bilir, çünkü dışarıdan görünen sadece yüzeysel bir yansımadır.”

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