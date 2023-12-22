Bir bu eksikti. Beşiktaş'a bir kötü haber daha

Beşiktaş'ta krizlere bir yenisi daha eklendi.
Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevine son veren, sakatlıklar nedeniyle büyük sınıtı yaşayan Beşiktaş'a kötü bir haber daha geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Hukuk Müşavirliği’nce 22.12.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 21.12.2023 tarihinde oynanan ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.