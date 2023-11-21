Bir bu eksikti! Beşiktaş'ta 2 sakatlık daha

Milli araya girmeden önce sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, bu periyotta yara sarmayı düşünüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve sakatlıklara 2 oyuncu daha eklendi.

RASHİCA VE AMARTEY DE GİTTİ!

Milot Rashica'nın, Kosova Milli Takımı idmanında sakatlık yaşadığı ve bu nedenle İsviçre maçında görev almadığı belirtildi. Daniel Amartey'in de Gana'nın Madagaskar ile oynadığı karşılaşmanın 63. dakikasında aldığı darbe nedeniyle oyundan çıktığı ve Komorlar'a karşı forma giymeyeceği vurgulandı.

KONTROLDEN GEÇECEKLER

İki oyuncunun da kesin durumunun takıma katıldıktan sonra yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği kaydedildi.

SAKATLARDA SON DURUM

Siyah-Beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun bireysel çalışmalar yürütürken, Tayyip Talha Sanuç takıma katıldı. Rachid Ghezzal, Emrecan Uzunhan, Salih Uçan ve Arthur Masuaku ise takımdan ayrı çalışmalar yürütüyor.

ZAYNUTDİNOV KADRODA OLABİLİR

Göz çukuru ve burnunda kırık olan Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise sonraki maçta takım kadrosunda yer alması bekleniyor.