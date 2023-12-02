Bir buçuk yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Yürüyen merdivende facia

Konya’da ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden 1,5 yaşındaki ailesiyle birlikte minik Mert Ali Taban, yürüyen merdivenlerden bir üst kata çıkmak isterken düşerek 3 parmağını yürüyen merdivene kaptırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bir buçuk yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Yürüyen merdivende facia

Konya'nın Ereğlı ilçesinde Saat 17.00 sıralarında ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, Ailesiyle birlikte alışveriş merkezine gelen minik Mert Ali Taban, bir üst kata çıkmak için yürüyen merdivenlere geldiğinde düştü.

MERDİVENE SIKIŞAN 3 PARMAĞI KOPTU

Mert Ali'nin merdivenlere sıkışan 3 parmağı koparken, ailenin çığlıkları üzerine durumu fark eden görevliler merdiveni durdurdu. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kanlar içinde kalan Mert Ali, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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KOPAN BİR PARMAĞI POLİS EKİPLERİ BULDU

Bu sırada tamamen kopan bir parmağı ise polis ve görevlilerin yaptığı arama sonucu merdivenin bir bölümünde bulundu. Minik Mert Ali, ilk tedavisinin ardından kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Konya'ya sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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