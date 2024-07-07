Bir burun ameliyatıyla bambaşka kişiler oldular

Sena Özkan
Bir burun ameliyatıyla bambaşka kişiler oldular

Aynı doktor tarafından burun ameliyatı yapılan üç kız kardeşin ameliyat sonrası değişimi görenleri şaşırttı.

Aynı doktor tarafından burun ameliyatı yapılan üç kız kardeşin ameliyat sonrası dönüşümü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dr. Ahmet Dilber tarafından gerçekleştirilen burun ameliyatlarının ardından genç kadınlar, bambaşka bir görünüme kavuştu. Değişimleri görenleri hayrete düşüren kız kardeşler, yeni görünümlerinden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Operasyonları gerçekleştiren Dr. Ahmet Dilber, kız kardeşlerin ameliyat sürecini ve sonrasını detaylı bir şekilde anlatan bir video yayınladı. Bu video, sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral oldu. İzleyiciler, kız kardeşlerin ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırarak değişimin ne kadar etkileyici olduğunu vurguladı. Sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşan video, binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Estetik operasyonları her zaman çok masum olmayabiliyor. Bu videoda gördüğümüz örnek kötü bir örnek değil ama hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumsuz etkilenen birçok kişi de mevcut.

Görünüş ile ilgili yapmak istenilen değişiklere başlamadan önce bir profesyonelden destek ve güvenli bilgi almak çok önemli.

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