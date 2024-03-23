Bir büyükşehirde dengeleri değiştirecek hamle! CHP lehine çekildiğini açıkladı

Kaynak: İHA
Bir büyükşehirde dengeleri değiştirecek hamle! CHP lehine çekildiğini açıkladı
Adalet Partisi’nin Antalya Adayı Osman Koç, CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böcek’e destek vereceğini söyleyen Koç, “Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, mevcut büyükşehir belediye başkanı ve başkan adayı Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

ADALET PARTİSİ: ANTALYA İÇİN HAYIRLI OLSUN

Koç, "Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osman Koç, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’i desteklemek adına, Antalyamız için, devletimiz için, memleketimiz için, siz değerli hemşehrilerimiz için, Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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