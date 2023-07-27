Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak

Üniversitede hocalık yapan profesör, öğrencilerine hayat boyu unutamayacakları bir hayat dersi verdi. Okuyunca siz de bir daha unutamayacaksınız…

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 1
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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 2

Bir Üniversite’de profesör, elinde bir fare ve kutu ile salona girdi.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 3

Öğrencilerin şaşkın bakışları arasında fareyi kutunun içine koydu ve kapattı.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 4

Kutunun hava almadığı açıktı. Salona dönerek, “Bu kutuya iki gün kimse dokunmayacak, dokunan bu dersi geçemez!” dedi ve salondan çıkıp gitti.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 5

Salondaki öğrenciler olaya bir anlam verememişlerdi. Kimisi kutunun içindeki fareyi çıkarmayı düşündü ama cesaret edemedi. İki gün boyunca ders görülen o sınıfta kutu öylece kaldı.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 6

Ne olacağını merak ederek iki gün geçirdiler. İki gün sonunda tekrar dersi olan profesör salona girdi ve kutuya yaklaşarak açtı. Tabi ki, kutunun içindeki fare artık yaşamıyordu.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 7

Öğrencilerden birçoğu üzülmüştü. Profesör sınıfa dönerek farenin neden ölmüş olabileceğini sordu.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 8

Sınıftan birçok farklı ses ve fikir yükseldi: Havasızlıktan, açlıktan, susuzluktan…

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 9

Her öğrenci olabilecek ihtimalleri saymıştı. Profesör kutuyu havaya kaldırıp içini öğrencilere gösterdi. Kutunun her tarafı kemirilmiş vaziyette ve minik deliklerle kaplıydı. Ardından devam etti:

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 10

Görüyorsunuz değil mi? Fare anlaşılan bu kutudan çıkmak için epey mücadele etmiş. Bunu kutunun içindeki minik diş izlerinden ve ufacık birçok delikten anlıyoruz.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 11

Ancak şu var ki fareyi sizin dediğiniz gibi ne havasızlık ne de açlık öldürdü. Farenin ölümüne neden olan iki şey var; kararsızlık ve korku…

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 12

Kararsızlık; çünkü fare kutunun her yerini parçalayıp, her noktayı ayrı ayrı kemireceğine sadece tek bir köşesini ısırıp parçalasaydı ve bunda da kararlı olsaydı o deliği büyütecek ve kutudan kurtulacaktı.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 13

Korku; çünkü eğer siz öğrenciler benden ve notlarınızın düşmesinden böylesine çok korkmasaydınız, kutuyu açıp fareyi serbest bırakabilirdiniz. Ancak korkudan dolayı size yanlış gelen bir şeye göz yumdunuz.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 14

Hayatta sizi başarıya götüren yolda karşılaşacağınız en azılı düşmanlardır; kararsızlık ve korku…

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 15

Kararsızlıkla zaman tüketmeyin. Kafanıza tek bir şey koyun ve o yolda ilerleyin.

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Bir cana mâl olan hayat dersi. Üniversite hocası sınıfta öyle bir şey yaptı ki öğrenciler hayatları boyunca unutamayacak 16

Ve bu yolda size yanlış gelen şeylere göz yummayın. Göze batmaktan, ses çıkartmaktan hiçbir zaman korkmayın.

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