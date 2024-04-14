Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir?

Venedik resim sanatının temel karakterinin oluşmasında çok önemli bir yere sahip olan Bellini ailesi, çalışmalarına, rakip Vivarini ailesinden etkiler de yansıtmıştır.
Böylelikle iki aile, Venedik resmini 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar en üst seviyeye taşımışlardır.
Sık sık kardeşi Giovanni ile beraber çalıştı fakat üstün tekniğine rağmen kardeşinin seviyesine erişemedi. 1479’da Venedik sarayının ressamı sıfatına sahip oldu.
Bir dönem, Venedik tarihi temalı bir seri tablo çalışan Bellini Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’in davetlisi olarak İstanbul’a geldi.
Bir yıl kadar burada çalıştı. Venedik’e dönünce (1480) Scuola di San Marco Barbarigo’nun süslemelerinde çalışmalar yaptı.
Venedik dükası Marco Barbarigo’nun (1487) ve Duka Agostino’nun (1493) portrelerini çizdi. Gentile’nin resim kompozisyonlarında figürün merkezi bir önemi bulunuyordu.
15. yüzyılın ikinci yarısına ait on kadar münferit çalışması olan Gentile, bol figürlü dinsel sahnelerin yanısıra portre de imza atmıştır.
Resimlerinde, Rönesans resminin en önemli özelliklerinden biri olan öykülemeye dayalı betimlemeyi, başarılı bir şekilde uygulamıştır. Vasiyetinde kardeşinden tamamlanmamış tablolarını bitirmesini istemiştir.