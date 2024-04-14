Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir?

Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir?
Erkavim Yıldırım
İtalyan Rönesans Ressamı Gentile Bellini 1430’da Venedik’te dünyaya geldi. Venedik’in en tanınmış sanatçı ailelerinden olan Bellini ailesinden Jacopo Bellini’nin oğludur. Önceleri etkisinde kaldığı eniştesi Mantegna ile beraber çalıştı.
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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 1

Venedik resim sanatının temel karakterinin oluşmasında çok önemli bir yere sahip olan Bellini ailesi, çalışmalarına, rakip Vivarini ailesinden etkiler de yansıtmıştır.

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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 2

Böylelikle iki aile, Venedik resmini 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar en üst seviyeye taşımışlardır.

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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 3

Sık sık kardeşi Giovanni ile beraber çalıştı fakat üstün tekniğine rağmen kardeşinin seviyesine erişemedi. 1479’da Venedik sarayının ressamı sıfatına sahip oldu.

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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 4

Bir dönem, Venedik tarihi temalı bir seri tablo çalışan Bellini Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet’in davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 5

Bir yıl kadar burada çalıştı. Venedik’e dönünce (1480) Scuola di San Marco Barbarigo’nun süslemelerinde çalışmalar yaptı.

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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 6

Venedik dükası Marco Barbarigo’nun (1487) ve Duka Agostino’nun (1493) portrelerini çizdi. Gentile’nin resim kompozisyonlarında figürün merkezi bir önemi bulunuyordu.

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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 7

15. yüzyılın ikinci yarısına ait on kadar münferit çalışması olan Gentile, bol figürlü dinsel sahnelerin yanısıra portre de imza atmıştır.

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Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? 8

Resimlerinde, Rönesans resminin en önemli özelliklerinden biri olan öykülemeye dayalı betimlemeyi, başarılı bir şekilde uygulamıştır. Vasiyetinde kardeşinden tamamlanmamış tablolarını bitirmesini istemiştir.

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